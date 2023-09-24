Лавров заявил, что Россия уважает целостность Украины при выполнении декларации 1990 года

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Россия уважает территориальную целостность Украины при условии выполнения всех закрепленных в Декларации независимости обещаний Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Безусловно, мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза", – приводит его слова ТАСС.

Министр подчеркнул, что в Декларации независимости одним из главных моментов для России было то, что Украина будет внеблоковой страной и не будет вступать ни в какие военные альянсы. Он заявил, что в тех условиях Россия поддерживает территориальную целостность Украины.

Глава МИД РФ также упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН.

Он подчеркнул, что в ней сказано про необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность тех стран, которые уважают принцип самоопределения народов и представляют все население, которое проживает на данной территории.

Министр резюмировал, что у России нет проблем с территориальной целостностью Украины. По его словам, она была разрушена теми, кто поддержал переворот, по итогам которого его лидеры объявили войну против собственного народа и начали бомбить собственных граждан.

Ранее Лавров назвал "формулу мира" украинского лидера Владимира Зеленского нереализуемой. Он отметил, что Зеленский и те, кто "руководит им в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе", говорят, что единственная основа мира – план украинского президента.

До этого Лавров также указал на то, что США и европейские страны берут на себя обязательства и не выполняют их. Он также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Запад является "империей лжи".



Лавров и генсек ООН обсудили конфликт на Украине