Лавров назвал прискорбным голосование в ФРГ, Италии и Японии о героизации нацизма

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Голосование Германии, Италии и Японии против недопустимости героизации нацизма является прискорбным фактом. Так заявил глава российского МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН. Его слова приводит ТАСС.



Лавров подчеркнул, что эта резолюция противоречит условиям, на которых эти страны были приняты в состав ООН.

“Этот прискорбный факт ставит под сомнение искренность раскаяния указанных государств за массовые преступления против человечности в годы Второй мировой войны и противоречит условиям, на которых они были приняты в ООН в качестве полноправных членов", – отметил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия настоятельно призывает обратить особое внимание на эти действия, которые идущие вразрез с позицией мирового большинства и принципами Устава ООН.

Сергей Лавров напомнил, что что ООН была основана по итогам Второй мировой войны, и любые попытки ревизии этих итогов подрывают основы всемирной организации.

Глава МИД РФ Лавров возглавляет российскую делегацию на 78-й Генассамблее ООН. Также он примет участие в мероприятиях по линии Совбеза ООН, БРИКС, ОДКБ и Группы друзей в защиту Устава ООН.

Ранее Лавров указал на то, что США и европейские страны берут на себя обязательства и не выполняют их. Он также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Запад является "империей лжи".