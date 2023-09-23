Лавров передал генсеку ООН видеообращение школьницы из Луганска

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секреатрю ООН Антониу Гутерришу видеообращение от школьницы из Луганска к членам Совета безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Передача ролика состоялась в рамках встречи Лаврова и Гутерриша в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. В своем обращении школьница по имени Фаина Савенкова просит генсека ООН остановить убийства украинской армией детей Донбасса, прекратить поставки оружия ВСУ.

Встреча главы МИД РФ и генсека ООН состоялась накануне на полях недели высокого уровня Генассамблеи. В ходе нее дипломаты, в частности, обсудили ситуацию на Украине, а также затронули обязательства США по штаб-квартире всемирной организации.

Между тем до этого Гутерриш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине, а также насильственном перемещении ее граждан. При этом он не привел никаких доказательств сказанному.



Лавров и генсек ООН обсудили конфликт на Украине