Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине, не приведя доказательств. Об этом сообщает РИА Новости.

"Были задокументированы доказательства шокирующих и широко распространенных нарушений прав человека, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом, произвольные задержания, внесудебные казни – в основном со стороны Российской Федерации", – заявил он.

Гутерриш также обвинил российскую сторону в насильственном перемещении граждан Украины, среди которых были дети, на территорию РФ или подконтрольную ей.

При этом генсек ООН не упомянул видеозаписи, на которых задокументированы расправы и пытки над российскими военнопленными.

Ранее Гутерриш осудил удары РФ по объектам в Одессе в ответ на теракт на Крымском мосту. Он заявил, что согласно Меморандуму о взаимопонимании с ООН Россия должна способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия из черноморских портов, находящихся под контролем Украины и напомнил, что разрушение гражданской инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его слова лицемерием и двойными стандартами. Она обратила внимание на систематическое отсутствие какой-либо реакции от руководства ООН на вопиющие террористические атаки и нападения Киева.

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