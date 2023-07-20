Генсек ООН осудил удары РФ по объектам в Одессе в ответ на теракт на Крымском мосту

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил российские удары возмездия, которые были нанесены в ответ на теракт на Крымском мосту по объектам в портах Украины, в частности, в Одессе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Он заявил, что согласно Меморандуму о взаимопонимании с ООН Россия должна способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, масла и удобрений из черноморских портов, находящихся под контролем Украины.

Гутерриш также напомнил, что разрушение гражданской инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права.

В ночь на 20 июля в Одессе несколько раз прозвучали взрывы. Помимо этого, о звуках взрывов также сообщалось в Сумах, Николаеве, Львове и других городах.

Позже появилась информация о том, что в центре Одессы после серии взрывов произошли различные разрушения и крупный пожар.

В Минобороны РФ сообщили, что российская сторона ударила по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска.

ВС РФ нанесли удары возмездия по районам хранения катеров-дронов в Одесской области