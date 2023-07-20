В МИД РФ предупредили, что завод бронетехники Rheinmetall станет законной целью ВС РФ

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В случае строительства завода Rheinmetall по производству бронетехники на Украине он станет законной целью ВС РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для Вооруженных сил России", – приводит РИА Новости ее слова.

Ранее гендиректор Rheinmetall заявил, что завод по производству и ремонту бронетехники на Украине будет открыт в течение трех месяцев.

Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в связи с информацией о заводе Rheinmetall попросил руководство компании прислать ему координаты предприятия.

До этого в СМИ появилась информация, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует приобрести у швейцарской компании Ruag порядка 100 танков Leopard 1 для ВСУ. Известно, что производитель из Швеции специализируется на оборонной и аэрокосмической промышленности.

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