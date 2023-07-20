Захарова назвал безрассудным создание нового фонда помощи Украине в ЕС

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Создание нового фонда помощи Украине в Евросоюзе является безрассудным решением и приведет только к затягиванию конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы из сообщений СМИ знаем о том, что такое обсуждение внутри ЕС ведется. Как передавали сегодня, предстоит заседание Европейского союза на уровне министров иностранных дел, видимо, они опять к этой теме вернутся. Если такое решение, мы квалифицируем его как безрассудное, будет принято, то оно будет означать дальнейшее массированное инвестирование в затягивание боевых действий на Украине", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее появилась информация о планах ЕС перенести подготовку украинских военнослужащих на территорию Украины. Как уточнили в СМИ, тренировочные программы в странах ЕС завершили уже 25 тысяч военнослужащих ВСУ.

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что объем поставок оружия Украине необходимо увеличить. Дипломат добавил, что главам МИД ЕС пока не удалось согласовать восьмой транш помощи Украине из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро.

ЕС потратит еще 20 млрд евро на поставку Украине оружия и боеприпасов