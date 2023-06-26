Боррель заявил, что ЕС одобрит расширение военной помощи Украине на 3,5 млрд евро

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Совет Евросоюза по иностранным делам утвердит расширение европейской военной помощи Украине на встрече глав МИД сообщества в Люксембурге 26 июня, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня совет одобрит увеличение нашей военной помощи Украине – дополнительные 3,5 миллиарда евро", – приводит ТАСС слова Борреля.

Как уточнил Боррель, события в России "ослабили власть страны", а значит, дополнительная военная помощь Украине "как никогда" необходима.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС ждет катастрофа из-за военной истерии. По словам министра, он перестал "питать иллюзии" на этот счет.

Такое заявление Сийярто сделал, направляясь на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

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