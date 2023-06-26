10:14Политика
Боррель заявил, что ЕС одобрит расширение военной помощи Украине на 3,5 млрд евро
Фото: ТАСС/AP Photo/Olivier Matthys
Совет Евросоюза по иностранным делам утвердит расширение европейской военной помощи Украине на встрече глав МИД сообщества в Люксембурге 26 июня, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
"Сегодня совет одобрит увеличение нашей военной помощи Украине – дополнительные 3,5 миллиарда евро", – приводит ТАСС слова Борреля.
Как уточнил Боррель, события в России "ослабили власть страны", а значит, дополнительная военная помощь Украине "как никогда" необходима.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС ждет катастрофа из-за военной истерии. По словам министра, он перестал "питать иллюзии" на этот счет.
Такое заявление Сийярто сделал, направляясь на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.
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