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Европа приближается к катастрофе, так как там продолжается военный психоз, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем аккаунте Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

"Европа приближается к катастрофе – к сожалению, во всех смыслах этого слова. Сейчас можно было бы предотвратить еще большую катастрофу и спасти жизни тысяч людей, но для этого нужно прекратить военный психоз. Произойдет ли это на сегодняшнем заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге – что ж, я больше не питаю иллюзий", – написал Сийярто.

Сийярто написал такое заявление, направляясь на встречу глав МИД Евросоюза, которая состоится 26 июня в Люксембурге.

Ранее Венгрия предложила расширить зерновую сделку для Украины. По мнению министра сельского хозяйства страны Иштвана Надя, существующие маршруты "не выполняют своей роли, поскольку продукция остается в соседних с Украиной странах".

При этом, как заявил Надь, раньше в сопредельных странах оставалось 40–50 тонн зерна, сейчас речь идет о 2,5 миллиона тонн.

Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября