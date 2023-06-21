ЕС включил в 11-й пакет антироссийских санкций 70 человек

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Евросоюз (ЕС) включил в 11-й пакет санкций против России 70 человек и 30 юридических лиц. Об этом заявил посол Польши при ЕС Анджей Садось.

"Санкции будут наложены на 70 человек, ответственных среди прочего за незаконную депортацию детей, более 30 субъектов хозяйствования, которые обходят санкции, поддерживают российские военные усилия", – цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что также будет введен запрет на въезд прицепов из РФ и транспортировку нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба".

Ранее стало известно, что постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Отмечалось, что новый пакет расширяет список индивидуальных санкций и включает меры по борьбе с обходом санкций.

До этого в МИД РФ заявили, что Москва подготовит ответ на 11-й пакет санкций ЕС. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что разрабатываемые сейчас экстерриториальные ограничения вдвойне нелегитимны.

Глава Еврокомиссии назвала цель 11-го пакета санкций против России