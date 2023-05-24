В МИД РФ заявили, что на новые санкции ЕС будет подготовлен ответ

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Россия подготовит ответ на 11-й пакет санкций, который ЕС планирует ввести в отношении Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Санкции Запада в отношении нашей страны нелегитимны, незаконны. Они противозаконны. Они были приняты без какого-либо участия Совета Безопасности ООН", – цитирует ее ТАСС.

Дипломат отметила, что разрабатываемые сейчас экстерриториальные ограничений вдвойне нелегитимны.

"Это вообще какой-то гибридный удар по международному праву", – заключила Захарова.

Ранее на заседании глав МИД ЕС не удалось достичь договоренностей относительно нового транша военной помощи Украине и 11-го пакета санкций против России, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Также политик отметил, что Венгрия не согласна на включение в санкции российской атомной энергетики, считая это угрозой своему энергетическому суверенитету.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что возражения относительной новых санкций против РФ и очередной помощи Украине есть не только у Венгрии, но и некоторых других членов ЕС. Он также отмечал, что на заседании глав МИД Евросоюза планировалось затронуть также ограничения, предложенные странами G7.