В ЕС не договорились о новом транше помощи Украине и 11-м пакете санкций – МИД Венгрии

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На заседании глав МИД ЕС не удалось достичь договоренностей относительно нового транша военной помощи Украине и 11-го пакета санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Сегодня на заседании, несмотря на то, что предложения продвигало большинство стран, не появилось решения ни о дальнейшем финансировании поставок оружия, ни о санкциях", – цитирует его РИА Новости.

Дипломат отметил, что позиция Будапешта остается неизменной в том, что он не готов выделять на помощь Украине 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, пока одним из спонсоров числится венгерский банк OTP. Что касается санкций, то тут Венгрия не согласна на включение в них российской атомной энергетики, считая это угрозой своему энергетическому суверенитету.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что возражения относительной новых санкций против РФ и очередной помощи Украине есть не только у Венгрии, но и некоторых других членов ЕС. Он также отмечал, что на заседании глав МИД Евросоюза планировалось затронуть также ограничения, предложенные странами G7.

