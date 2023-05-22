Ужесточение санкций G7 свидетельствует о провале западного подхода к РФ – СМИ

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Решение стран G7 усилить санкционное давление на Россию лишь показывает беспомощность Запада. Такое мнение высказал обозреватель Guardian Ларри Эллиотт.

Журналист считает, что заявления лидеров Группы семи демонстрируют "провал Запада" в противостоянии с Москвой.

"Последние 15 месяцев выявили трудности в экономической осаде страны, столь хорошо обеспеченной природными ресурсами и техническим ноу-хау, как Россия", – пишет он.

Эллиотт напоминает, что ранние прогнозы Международного валютного фонда о том, что экономика РФ рухнет на 8,5 процентов в 2022 году, впоследствии исправили до падения на 2,5%. А уже в 2023 году МВФ ожидает рост российской экономики.

Обозреватель также обращает внимание, что инфляция в России находится на минимальном уровне за последние три года в 2,3%, и она ниже, чем в США, Великобритании и Еврозоне.

По мнению Эллиотта, санкции лишь стимулируют Россию заменять импортные товары продукцией собственного производства. Журналист также приводит анализ американского экономиста Джеймса Гэлбрейта.

"Хотя некоторые технологии еще предстоит освоить, Россия не испытывает недостатка ни в каких базовых компонентах – продуктах питания, топливе, материалах, научных и инженерных талантах", – считает Гэлбрейт.

Ранее в МИД РФ назвали деятельность G7 главным фактором обострения глобальных проблем. В ведомстве отметили, что в G7 рождаются деструктивные инициативы, разрушающие глобальную стабильность.