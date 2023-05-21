В МИД РФ назвали деятельность G7 главным фактором обострения глобальных проблем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Итогом встречи Группы семи (G7) в японской Хиросиме стал набор пассажей антироссийского и антикитайского характера. Об этом сообщили на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

"В очередной раз результатом мероприятия "семерки" становятся политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях", – отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что раньше G7 представляла объединение, члены которого занимались вопросами мировой повестки дня, однако сейчас Группа семи деградировала и стала своеобразным "инкубатором". Теперь в G7 рождаются деструктивные инициативы, разрушающие глобальную стабильностью.

"Созданный "семеркой" механизм коллективного санкционного давления стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса", – подчеркивается в сообщении.

В МИД уточнили, что решение 2022 года о введении "ценовых потолков" против морских поставок нефти и нефтепродуктов России в третьи страны создают дисбаланс на глобальных торговых площадках, а также подрывает основы функционирования мировой экономики.

Ранее обозреватель издания The New York Times Питер Бейкер сообщил, что саммит Группы семи (G7) в Хиросиме превратился в "клуб одиноких сердец", где каждый из лидеров жалуется на трудное положение из-за низкого уровня поддержки среди граждан своей страны.

