Решения на саммите G7 направлены на двойное сдерживание России и Китая – Лавров

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Решения, которые принимаются на саммите G7 в японской Хиросиме, направлены на двойное сдерживание Российской Федерации и Китайской Народной Республики, заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Посмотрите на решения, которые сейчас обсуждаются и принимаются в Хиросиме, на саммите семерки, и которые нацелены на двойное сдерживание России и КНР", – передает ТАСС слова Лаврова.

По словам Лаврова, западный трек, развивавшийся во внешнеполитическом строе России до недавнего времени, уже исчерпал себя. В настоящее время РФ перешла к острому противоборству агрессивному блоку в составе США, ЕС и Североатлантического альянса.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что поставлена открытая задача одержать победу над Россией на поле боя. При этом РФ хотят убрать как геополитического конкурента.

Лавров обратил внимание на то, что эксперты стран Запада открыто ведут обсуждение полученного заказа на разработку сценариев по расформированию российского государства, "и не скрывается, что существование России как самостоятельного центра несовместимо с достижением цели глобального доминирования Запада".

Ранее лидеры стран G7 заявили в совместном заявлении по Украине, что они намерены и дальше вводить новые санкции против России и тех, кто ее поддерживает. Также лидеры стран "Большой семерки" призвали Китайскую Народную Республику повлиять на Россию в ситуации с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит G7. По словам украинского лидера, данная встреча усилит сотрудничество государств для победы Украины. Он подчеркнул, что после саммита мир станет ближе. Эта поездка в Хиросиму стала первым визит президента Украины в Азию после начала специальной военной операции.

