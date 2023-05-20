Зеленский прибыл в Японию на саммит G7

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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на правительственном самолете Франции в аэропорт Хиросимы на саммит лидеров G7. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеграм-канал президента Украины.

"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", – написал Зеленский.

Эта поездка в Хиросиму стала первым визит президента Украины в Азию после начала специальной военной операции.

Ранее президент Украины обратился к странам G7 с просьбой организовать саммит по украинской ситуации без участия в нем российской стороны. Ожидается, что непосредственно на самом саммите Группы семи будет обсуждать украинский план урегулирования.

Позже власти Соединенных Штатов и Японии подтвердили, что президент Зеленский очно примет участие в саммите G7, который пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

