США и Япония подтвердили очное участие Зеленского в саммите G7 в Хиросиме – СМИ

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Власти США и Японии подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский очно примет участие в саммите G7, который пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники в двух странах.

Отмечается, что визит в Хиросиму станет первой поездкой украинского президента в Азию с начала российской спецоперации.

До этого японские официальные лица сообщали, что Зеленский будет участвовать в саммите в режиме видеосвязи. Однако позже агентство Bloomberg писало, что тот все же намерен присутствовать очно.

По данным издания, сначала украинский лидер посетит Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств. Оттуда в Японию его доставит американский военный самолет.

Ранее стало известно, что Зеленский обратился к странам G7 с просьбой организовать мирный саммит по ситуации на Украине без участия в нем России. Ожидается, что непосредственно на самом саммите Группы семи будет обсуждать украинский план урегулирования.

