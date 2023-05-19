08:56Политика
США и Япония подтвердили очное участие Зеленского в саммите G7 в Хиросиме – СМИ
Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Власти США и Японии подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский очно примет участие в саммите G7, который пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники в двух странах.
Отмечается, что визит в Хиросиму станет первой поездкой украинского президента в Азию с начала российской спецоперации.
До этого японские официальные лица сообщали, что Зеленский будет участвовать в саммите в режиме видеосвязи. Однако позже агентство Bloomberg писало, что тот все же намерен присутствовать очно.
По данным издания, сначала украинский лидер посетит Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств. Оттуда в Японию его доставит американский военный самолет.
Ранее стало известно, что Зеленский обратился к странам G7 с просьбой организовать мирный саммит по ситуации на Украине без участия в нем России. Ожидается, что непосредственно на самом саммите Группы семи будет обсуждать украинский план урегулирования.
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