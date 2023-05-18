Страны G7 ужесточат доступ РФ к финансовой системе – чиновник США

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Группа семи (G7) примет на саммите в Хиросиме в Японии решения об ужесточении доступа России к мировой финансовой системе и ослаблении зависимости от энергоносителей из РФ. Об этом со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга сообщает ТАСС.

"Наше обязательство продолжать закручивать гайки в отношении России остается таким же сильным, как и в прошлом году", – заявил чиновник.

Так, помимо прочего, лидеры G7 в Японии подтвердят планы заморозить активы России до конца конфликта на Украине. Кроме того, Группа семи примет меры против обхода санкций Россией.

Представитель администрации США также заявил, что участники саммита G7 смогут пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в том или ином формате.

Саммит G7 начнется в Японии 19 мая и продлится до 21 мая. Одной из его ключевых тем станет ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что США также объявят существенный пакет санкций против России. Новые ограничения, по словам представителя администрации Штатов, коснутся 300 лиц, предприятий, судов и самолетов.

