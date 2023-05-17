США подготовят санкции, касающиеся контроля за соблюдением антироссийских ограничений

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Власти США подготовят пакет санкций, посвященных контролю за соблюдением антироссийских ограничений, в соответствии с планируемым странами "Большой семерки" (G7) обсуждением на саммите в японской Хиросиме. Об этом сообщает ТАСС.

"Будут обсуждаться положение дел с санкциями и шаги, которые Группа семи на коллективной основе обязуется предпринять в отношении обеспечения соблюдения санкций", – сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он добавил, что США предпринимают все попытки для того, чтобы санкции против РФ нельзя было обойти, а их воздействие постепенно усиливалось и возрастало. По словам Салливана, США подготовят ограничения, которые будут связаны с заявлением G7.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает санкционный механизм, направленный против третьих стран, которые помогают РФ преодолевать ограничения. В случае провала этих мер, страны ЕС могут прибегнуть к введению адресных ограничений против ключевых товаров.

