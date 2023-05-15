США введут новые санкции против вовлеченных в военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана

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США введут дополнительные санкции против тех, кто окажется вовлеченным в военно-техническое сотрудничество России и Ирана. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы также продолжим навязывать расходы субъектам, участвующим в передаче иранского военной техники России для применения на Украине", – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что ограничения будут введены в ближайшие дни.

Кирби считает, что Иран предоставляет РФ беспилотники, артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков. Он добавил, что Москва и Тегеран обсуждают закупку более современных беспилотных летательных аппаратов.

Иран, в свою очередь, якобы планирует закупить у РФ ударные вертолеты, самолеты Як-130 на миллиарды долларов. При этом Москва и Тегеран отрицают версии о поставках России иранских беспилотников, которые используются на Украине, резюмировал Кирби.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею о создании "антисанкционного клуба", куда войдут страны, подпавшие под ограничения Запада. Таким образом, он поддержал предложение министра юстиций Ирана.

Предложение о создании клуба поступило от министра юстиций Ирана Амина Хоссейна Рахими. Он считает, что объединение поможет государствам бороться с западными ограничениями.

Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза