Германия предостерегла ЕС от введения санкций против третьих стран за помощь России – СМИ

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Германия не поддержала введение ограничений против третьих стран за помощь России в обходе санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, близкие к обсуждению запрета.

По данным агентства, Берлин возглавил группу стран в критической оценке "экстерриториального характера санкций ЕС" из-за опасений, что такие ограничения могут негативно сказаться на дипломатических и торговых связях ЕС. Вместо этого, ФРГ предлагает ограничивать поставки лишь "отдельным компаниям".

Уточняется, что позицию Германии среди прочих поддержала Италия.

Тем не менее большинство стран приветствовали идею дальнейшего ограничения автомобильного транзита товаров из ЕС через Россию, а некоторые подняли вопрос о необходимости пересмотра нефтяного лимита G7, отметили диписточники.

Ранее в Брюсселе заявили о намерении запретить транзит "многих" товаров через Россию.

В ЕС также планируют разработать механизм, направленный против третьих стран, которые помогают России преодолевать ограничения. Новые меры позволят ЕС составить два санкционных списка: один – из третьих стран, а другой – из запрещенных товаров. Как отмечается, меры в основном затронут страны Центральной Азии и соседей России.

Стало известно содержание нового пакета санкций Евросоюза