Евросоюз планирует запретить транзит многих товаров через Россию – СМИ

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Государства Евросоюза планируют расширить ряд действующих экспортных мер и запретить транзит многих товаров через территорию России. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации СМИ, главной целью нового механизма является удержание других государств от помощи российской стороне и подавление торговых каналов, которые якобы может использовать Москва.

"Если это не сработает, у блока будет вариант в качестве второго шага ввести целевые ограничения на ключевые товары", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ЕС ведут переговоры по созданию нового механизма, направленного на третьи страны, которые не прилагают необходимых усилий, чтобы помешать Москве обойти введенные ограничения.

О том, что Евросоюз может ввести ограничения на транзит товаров через территорию РФ в рамках 11-го пакета санкций, СМИ стало известно накануне. Отмечалось, что лидеры ЕС рассматривают вероятность введения ограничений на перевозку некоторых товаров. О какой именно продукции идет речь, не уточнялось.

Япония и ЕС отказались от предложения США полностью запретить экспорт в РФ – СМИ