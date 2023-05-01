США и ЕС готовили масштабные санкции против России еще в ноябре 2021 года – СМИ

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о подготовке антироссийских санкций еще до начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

Так, уточняет издание, глава Белого дома еще в ноябре 2021 года в ходе встречи с фон дер Ляйен в Вашингтоне был крайне обеспокоен информацией американских спецслужб о скоплении российских солдат у границы с Украиной.

После этой встречи команда главы Еврокомиссии начала работу совместно с администрацией Байдена над пакетом санкций против РФ.

В феврале этого года Урсула фон дер Ляйен призналась, что Евросоюз и Белый дом готовили санкции против России еще до начала специальной военной операции.

Она отметила, что в первую очередь ограничения должны были затронуть высокотехнологичные отрасли и незаменимые западные товары на российском рынке.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что руководители МИД Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет антироссийских санкций.

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