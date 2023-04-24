В ЕС пока не готовы согласовать новые санкции против РФ – Боррель

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Главы МИД ЕС пока не готовы согласовать новый пакет антироссийских санкций. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос о том, затронут ли новые санкции "Росатом".

"Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 11-й пакет санкций против РФ может войти запрет на транзит высокотехнологичных товаров и транспортных средств, которые Россия могла использовать в зоне СВО. Также планируется включение в санкционный список новых юрлиц, при этом "Росатом" в него, вероятно, не войдет.

До этого в США конгрессмен Дуг Лэмборн призвал власти страны выработать комплексную стратегию, чтобы закрыть "Росатом". По его мнению, российская госкорпорация помогает Китаю расширять ядерный арсенал.

А в конце февраля этого года в рамках очередного расширения антироссийских санкций Великобритания ввела ограничительные меры против 92 физических и юридических лиц. Среди них оказалось и руководство "Росатома".

