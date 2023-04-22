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20:00

Политика

Новый пакет санкций ЕС против РФ может установить запрет на транзит ряда товаров – СМИ

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза может предполагать запрет на перевозку некоторых товаров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В материале уточняется, что запрет намерены ввести на транзит высокотехнологичных товаров и транспортных средств, которые, по мнению ЕС, РФ могла использовать в зоне спецоперации.

Помимо этого, в санкционный список могут попасть 30 новых позиций. Издание предполагает, что в отношении некоторых компаний санкции ужесточат.

При этом государственная корпорация "Росатом", скорее всего, не войдет в 11-й пакет санкций ЕС против РФ, считает агентство.

До этого СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что 11-й пакет антироссийских санкций будет направлен на ужесточение уже действующих ограничений. предполагалось, что новых санкций больше не будет. Действующие ограничения ужесточат, чтобы "пресечь лазейки".

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций

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Сюжет: Санкции
политика
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