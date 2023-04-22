Зеленский ввел санкции против российских партий и ЦИК РФ

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российских партий и Центризбиркома страны. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера, пишет ТАСС.

В частности, в списке значатся КПРФ, ЛДПР, партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "Новые люди".

До этого Зеленский ввел санкции против 254 предприятий, связанных с обеспечением безопасности и обороны РФ и против 438 физлиц, среди которых 80 – это российские спортсмены.

В список попали серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух, футболист из московского ЦСКА Игорь Акинфеев, фигуристы Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Иван Букин, футболисты Вениамин Мандрыкин, Сергей Овчинников и другие.

Ограничения ввели на 50 лет. Всем физлицам, на которых распространяются указы, запрещено выдавать украинские визы и въезжать на территорию страны.

