В ЕС решили "покончить" с санкциями против РФ – СМИ

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В Евросоюзе решили "покончить" с антироссийскими санкциями, поскольку пришли к выводу, что увеличение их числа приведет к росту исключений из них. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного еврочиновника.

"Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер", – приводит издание слова собеседника.

FT отмечает, что многие чиновники осознают, что незатронутые санкциями некоторые сферы российской экономики являются жизненно важными для ряда европейских стран и в таком случае на ограничения будет просто наложено вето.

На фоне подобного, уточняет издание, ссылаясь на разработчиков нового пакета антироссийских санкций, ограничения, вероятнее всего, будут заключаться в расширении списка лиц и ужесточении уже существующих мер, чтобы "пресечь лазейки".

О том, что ЕС планирует ввести еще один пакет санкций против РФ, сообщила еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс. Больше всего, пояснила она, ЕС волнует то, чтобы РФ не нашла способа обхода ограничительных мер.

