Санкции против РФ стали самой большой ошибкой Запада за всю историю – СМИ

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Антироссийские санкции, которые были введены из-за конфликта на Украине, оказались самым большим просчетом западных стран за всю историю. Об этом сообщается в статье American Thinker.

Авторы материала пишут, что санкции не поставили российскую экономику на колени, вопреки прогнозам некоторых лиц.

"Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада СССР", – говорится в статье.

Также в материале приводятся статистические данные, согласно которым в ближайшем будущем Запад будет сталкиваться с высоким уровнем инфляции и дефицитом энергоносителей. Одновременно с этим экономика РФ будет расти активнее немецкой или британской, а затем и вовсе перегонит прочие западные экономики.

Кроме того, по словам авторов статьи, Россия преуспевает в военной сфере и дипломатическом авторитете, особенно в Африке и Азии.

Ранее еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. По ее словам, ЕС нужна уверенность в том, что Россия не сможет найти какие-либо способы обойти введенные ограничительные меры.

До этого американская сторона обновила список антироссийских санкций, внеся в него несколько десятков компаний и лиц из РФ. Под ограничениями оказались вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, компания "МегаФон", общественное движение "Юнармия" и АО "Русатом Оверсиз".

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что новые антироссийские санкции США не повлияют на подходы РФ, однако нанесут репутационный урон самим Штатам.

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций

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