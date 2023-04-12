Новыми антироссийскими санкциями США нанесли урон самим себе – посол РФ в Вашингтоне

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Новые антироссийские санкции США не повлияют на подходы РФ, однако нанесут репутационный урон самим Штатам. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Судорожные попытки Вашингтона "наказать" Россию лишь подтверждают бессилие местных властей добиться отказа нашей страны от защиты жизненно важных национальных интересов", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале дипмиссии.

Ранее сообщалось, что американская сторона обновила список антироссийских санкций, внеся в него несколько десятков компаний и лиц из РФ. В частности, под ограничениями оказались вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, компания "МегаФон", общественное движение "Юнармия" и АО "Русатом Оверсиз".

Российский дипломат заявил, что санкции против "Юнармии" продемонстрировали намерения американской администрации зарубить на корню любовь российских детей к своей стране. А ограничительные меры против структур "Росатома" являются попранием принципов функционирования рынков энергоносителей.

До этого стало известно, что Великобритания также расширила свой санкционный список против России. Так, Лондон добавил в список 11 новых позиций и внес одну поправку в соответствии с режимом санкций в отношении России.

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