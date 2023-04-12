США хотят ввести санкции против Венгрии из-за ее отказа от политики Запада – СМИ

Фото: depositphotos/Baloncici

В США изучают возможность ввести санкции против Венгрии из-за ее отказа следовать общей политике Запада, в том числе касательно конфликта на Украине. Об этом сообщает издание "444" со ссылкой на дипломатические источники.

Уточняется, что под предполагаемые ограничительные меры могут подпасть влиятельные лица, в том числе из венгерского правительства.

По информации издания, потенциальные санкции могут иметь схожий характер с запретом на въезд в США, который Вашингтон ввел в 2014 году против некоторых граждан Венгрии из-за подозрения в коррупции.

Ранее канадские власти расширили санкции против российской стороны, внеся в свой стоп-лист 14 физических и 34 юридических лиц. По данным правительства Канады, организации, подпавшие под санкции, в основном представляют собой военно-технические и логистические компании. Под санкциям оказались в том числе и те, кто связан с ЧВК "Вагнер".

В Венгрии назвали страны НАТО и ЕС участниками конфликта на Украине из-за поставок оружия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!