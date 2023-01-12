Президент Венгрии призвала НАТО не втягиваться в конфликт на Украине

Фото: depositphotos/Baloncici

НАТО не следует втягиваться в конфликт на Украине, а Европе необходимо подумать о своем выживании. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак.

"Мы должны быть прагматичными в этом вопросе, но мы также должны думать о выживании Европы. Организация Североатлантического договора должна оставаться в стороне от войны, не позволять эмоциям брать верх и втягиваться в конфликт", – приводит ее слова ТАСС.

Новак напомнила, что конфликт на Украине продолжается уже почти год. Она заявила, что Венгрия рассчитывает на понимание со стороны других государств и ожидает уважения к ее решениям.

Венгрия с самого начала спецоперации на Украине отказывается поставлять военную помощь Киеву. В Будапеште призывают к мирному урегулированию украинского кризиса и предостерегают от эскалации.

Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что неолиберальная модель глобализации "выдохлась". При этом он считает, что Запад во главе с США будет пытаться хотя бы частично сохранить свое доминирование.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!