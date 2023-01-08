В правительстве Венгрии заявили о крахе неолиберальной модели глобализации

Фото: depositphotos/Baloncici

События последнего десятилетия, особенно ситуация на Украине, показывают, что неолиберальная модель глобализации "выдохлась", заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

"Нынешняя модель глобализации была создана после распада Советского Союза. В его основе лежал однополярный миропорядок во главе с США, который в основном был организован по неолиберальным принципам", – написал он в статье для издания Mandiner, указав, что в материале изложены основные тезисы закрытого выступления венгерского премьера Виктора Орбана в конце декабря.

По его словам, неолиберальная доктрина акцентировала внимание на важности сферы услуг и прибыли, а не на промышленном производстве, в результате почти за два десятилетия промышленный потенциал многих западных стран деградировал. По мнению Орбана, именно это привело к кризису 2008 года, который ощутили на себе западные державы.

"В 2008 году мало кто осознавал, что неолиберальный экономический и политический миропорядок достиг кризиса, многие считали, что это всего лишь один из периодических экономических спадов системы западного образца. Венгерские правые уже тогда видели, что дело не только в этом: трансформировался весь мировой порядок", – говорится в статье.

Орбан считает, что уязвимость неолиберального миропорядка "обнажили" события 2010-х годов, миграция, победа Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году и пандемия коронавируса, показав, что данный порядок "теряет свою легитимность". Конфликт на Украине, продолжил он, стал точкой, когда сохранить "нынешнюю западоцентричность" уже невозможно, поскольку противники Запада стали сильнее.

Орбан отметил, что в ответ на кризис миропорядка Запад во главе с США пытается хотя бы частично сохранить свое доминирование. По его словам, это приведет к возрождению международных блоков подобно временам холодной войны, что не выгодно Венгрии и всему ЕС.

Ранее премьер Венгрии заявил, что мир на Украине зависит от Соединенных Штатов. Виктор Орбан указал, что Киев сможет участвовать в боях, пока получает военную помощь в виде поставок оружия и денежных средств от Запада.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!