В Венгрии заявили, что Западная Европа отказывается от христианских ценностей

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В Венгрии открываются новые церкви, а в Западной Европе они превращаются в ночные клубы и пабы, заявил госсекретарь по делам церкви и межэтническим отношениям в канцелярии венгерского премьера Миклош Солтеш.

"Церкви в Западной Европе отказались от двухтысячелетнего христианского учения", – приводит его слова ТАСС.

Солтеш считает, что церкви в Западной Европе, следуя идеологии, принимают послания, которые полностью подрывают устои общества.

Уточняется, что такое заявление госсекретарь канцелярии премьер-министра Венгрии сделал во время церемонии открытия новой грекокаталической церкви в Ньекладхазе на север-востоке страны.

Он также сообщил, что за последние 10 лет в Венгрии и регионах Карпатского бассейна было построено более 200 церквей.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что в Западной Европе практически не осталось партий, которые придерживаются истинных христианско-демократических взглядов.



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