В США и Европе стали популярны религиозные мобильные приложения

Верующие стали молиться онлайн. В США и Европе набирают популярность религиозные мобильные приложения и сайты.

Из-за пандемии и ограничений многие люди стали реже ходить на службы в храмы. Для смартфонов появляются аудиоверсии молитв. Кроме того, в таких приложениях можно пообщаться со священниками и другими прихожанами. Также есть премиум-подписка на некоторые услуги.

Сколько стоит поставить свечку онлайн? Много ли зарабатывают на интернет-молитвах? И есть ли такие сервисы в России?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.