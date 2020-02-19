Эксперт оценил идею маркировать запрещенные для водителей лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин поддержал инициативу депутатов ЛДПР обязать производителей маркировать лекарства, содержащие психотропные и наркотические вещества. Об этом он заявил в беседе с Москвой 24.

"В правилах написано, что, если вы почувствовали себя плохо, неважно, приняли вы таблетку, содержащую какое-либо вещество или нет, вы не должны садиться за руль. Я предполагаю, что нужно разбираться конкретно, что можно принимать, а что нельзя принимать. Четко давать представление инспекторам, потому что они просто выполняют функции, естественно, они усердствуют, перебирают, на это они и поставлены", – сказал Субботин.





Вячеслав Субботин автомобильный эксперт Если Миниздрав и ГАИ не могут между собой разобраться, не могут сделать для автомобилистов четкие указания, то инициатива ЛДПР – хоть какое-то решение. С человеческой точки зрения инициатива правильная. Важно, чтобы люди понимали, когда покупали какое-либо лекарство, что из-за него могут возникнуть проблемы, что за употребление его вас могут "прихватить".



Ранее сообщалось, что законопроект, обязывающий производителей лекарств наносить на упаковку специальную маркировку для водителей, рассмотрят в Госдуме. Его подготовили депутаты партии ЛДПР.

Изменения могут коснуться препаратов, в составе которых находятся психотропные и наркотические вещества. Производителям необходимо будет указать сроки нахождения данных элементов в организме и нанести знак "Движение запрещено".

Авторы законопроекта уточнили, что таким образом намерены защитить права водителей, которых штрафуют и лишают прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения, хотя они употребляли только лекарственные препараты. К таким препаратам относятся, например, "Корвалол", "Терпинкод", "Пенталгин-Н" и несколько других популярных препаратов.

В инструкциях по применению определенных лекарств не указано, что они могут стать причиной проблем при медицинском освидетельствовании после вождения. Законодатели считают, что их инициатива защитит водителей.



Соболева Илона