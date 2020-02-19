В Госдуму внесли законопроект о спецзнаке на запрещенных водителям лекарствах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Законопроект, обязывающий производителей лекарств наносить на упаковку специальную маркировку для водителей, рассмотрят в Госдуме. Его подготовили депутаты партии ЛДПР, как сообщает РИА Новости.

Изменения могут коснуться препаратов, в составе которых находятся психотропные и наркотические вещества. Производителям необходимо будет указать сроки нахождения данных элементов в организме и нанести знак "Движение запрещено".

Авторы законопроекта уточнили, что таким образом намерены защитить права водителей, которых штрафуют и лишают прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения, хотя они употребляли только лекарственные препараты. К таким препаратам относятся, например, "Корвалол", "Терпинкод", "Пенталгин-Н" и несколько других популярных препаратов.

В инструкциях по применению определенных лекарств не указано, что они могут стать причиной проблем при медицинском освидетельствовании после вождения. Законодатели считают, что их инициатива защитит водителей.

Ранее стало известно о разработке в России закона, согласно которому ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра. Опубликованная на портале проектов нормативных актов инициатива указывает, что автоинспекторов также обяжут сообщать о нарушении в страховую компанию.

