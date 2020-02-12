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Москва 24

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Авто

11:23

ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра

авто

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

ГИБДД сможет аннулировать диагностическую карту с результатами техосмотра, если окажется, что машина диагностику на пункте ТО не проходила или техосмотр проходил с нарушениями. Об этом говорится в проекте на портале проектов нормативных актов, на что обратил внимание "Коммерсант".

Согласно изменениям, автоинспектор будет обязан сообщить в страховую компанию об аннулировании результатов. Кроме того, он должен будет инициировать процедуру по привлечению к ответственности оператора техосмотра.

Поправки вступят в силу 8 июня 2020 года вместе с новой редакцией закона о техосмотре. Документ призван провести реформу в области ТО. Это должно исключить возможность покупки диагностической карты без предоставления автомобилей. По оценкам Минэкономики и независимых экспертов, так сегодня поступает порядка 80% автовладельцев.

В МВД РФ также считают, что для улучшения процедуры техосмотра нужна система видеофиксации процедуры. В новых правилах от МВД предусмотрено и оформление электронной диагностической карты. Контролировать процедуру будут и представители полиции.

27 июля 2020 года вступят в силу поправки в КоАП о штрафе в две тысячи рублей за вождение машины без техосмотра. Предполагается, что их можно будет выписывать не чаще раза в сутки.

С прошлой осени вырос штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Если автомобилист забыл его дома или вовсе не сделал, то придется заплатить от 500 до 800 рублей.

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