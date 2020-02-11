МВД России предложило ввести систему видеофиксации на техосмотрах

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В МВД России считают, что для улучшения техосмотра необходимо ввести систему видеофиксации процедуры, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подобное нововведение облегчит контроль над исключением случаев фальсификаций. Кроме того, видеофиксация позволит обеспечить высокое качество проведения техосмотров.

В новых правилах ведения единой системы техосмотра, разработанных в МВД, предусмотрено и оформление электронной диагностической карты. Также контроль над проведением процедуры будут осуществлять представители полиции.

В настоящий момент план ведомства находится на стадии общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С января 2020 года для российских автомобилистов ввели ряд новых правил. В частности, изменению подверглась схема регистрации личного транспорта.

В новом году подкорректировали и систему подготовки новых водителей. Согласно новым правилам, им разрешат выезд на магистрали.