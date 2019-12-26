Правила регистрации автомобилей в России изменятся с января

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В России с 1 января 2020 года можно будет зарегистрировать автомобиль прямо в автосалоне, не посещая ГИБДД. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает "Коммерсант".
В материале говорится, что документ вступит в силу одновременно с законом "О государственной регистрации транспортных средств". Основное нововведение – это возможность получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ) на новый автомобиль прямо в автосалоне.
Отмечается, что воспользоваться услугой можно будет не во всех автосалонах, а только в тех, которые есть в реестре "Специализированные организации". Осматривать автомобили и проверять документы у владельца машины будет специалист автосалона.
С января 2020 года в России также начнут действовать новые правила подготовки будущих водителей в автошколах. Согласно изменениям, им разрешат учебную езду на магистралях, а чуть позже, осенью, "площадку" и "город" объединят в единый экзамен по оценке навыков вождения. Одновременно с этим ученикам позволят аннулировать экзамен, подав жалобу на экзаменатора.
Ранее сообщалось, что в России изменится состав сопроводительной документации на автомобили. Добавится документ "этикетка энергоэффективности". в котором должна содержаться информация о том, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 километров движения.
Эксперты рассказали, как определить реальный пробег автомобиля. Основные способы выяснить это при покупке требуют особой внимательности и пристрастности.
Самый важный настораживающий фактор – отсутствие документов на автомобиль. Чтобы удостовериться в прозрачности намерений продавца, необходимо ознакомиться с оригиналом ПТС и сервисной книжкой с отметками о ТО. Последний документ не только покажет, что ремонтировалось и обновлялось в машине, но и укажет на пробег, отмечают эксперты.
Следующий шаг – это осмотр самого автомобиля. Сколы, трещины, царапины и, соответственно, перекрашенные места могут сигнализировать о пробеге больше 100 тысяч километров. Что касается интерьера, то потребителя должны насторожить потертый руль, ручка переключения передач, педали или же состояние кресел.
"Простые решения": покупаем авто
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