Эксперт оценил введение электронного сервиса для покупки и продажи автомобилей

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Аналитик автомобильного рынка Алексей Калачев прокомментировал Москве 24 введение нового электронного сервиса для продажи и покупки автомобилей.
По его словам, сервис сможет заменить многие существующие сайты по проверке данных автомобиля и его владельцев.
Однако система должна быть хорошо защищена от действий злоумышленников, чтобы "персональные данные были в безопасности", подчеркнул собеседник Москвы 24.
При этом, по мнению эксперта, потенциальному покупателю все равно придется лично встретиться с владельцем и осмотреть автомобиль.
"Все-таки без личного контакта не обойтись. При покупке автомобиля необходим личный осмотр и реальная проверка автомобиля: нужно сверить индивидуальные номера автомобиля, проверить все системы и так далее", – добавил Калачев.
Ранее стало известно, что Минкомсвязь готовит для автомобилистов новый онлайн-сервис для покупки и продажи машин. С помощью него через портал госуслуг можно будет оформить электронный договор купли-продажи (ДКП). Все данные об автомобиле, продавце и покупателе будут заполняться автоматически и передаваться в ГИБДД. Автовладельцам нужно будет приехать в подразделение только для регистрации машины.
Сервис даст возможность потенциальному покупателю ознакомиться с параметрами и историей автомобиля: количеством владельцев, ограничениями судебных приставов, нахождением автомобиля в розыске, в залоге и так далее. Заверить документ можно будет с помощью электронной подписи через личный кабинет на портале госуслуг. Предполагается, что новый сервис заработает для физических лиц уже в 2020 году.
На данный момент, чтобы продать или купить автомобиль, нужно заполнить три варианта бумажных ДКП, один из которых нужно передать в ГИБДД. Подразделения ежегодно фиксируют 3,5 миллиона регистрационных действий, связанных со сменой автовладельца. Однако сотрудники Госавтоинспекции часто сталкиваются с неправильно заполненными и с поддельными договорами.
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