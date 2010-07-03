В России появятся электронные договоры купли-продажи автомобилей

Электронные договоры купли-продажи автомобилей могут появиться в 2020 году

В 2020 году договор купли-продажи автомобилей можно будет сделать в электронном виде через портал госуслуг. Новый бесплатный сервис готовят Минкомсвязь и МВД, сообщает "Коммерсант".

На первом этапе услуга будет доступна только физлицам. Данные об автомобиле, продавце и покупателе будут заполняться автоматически и передаваться в ГИБДД. Гражданам нужно будет приехать в подразделение только для регистрации машины.

По словам замглавы Минкомсвязи Максима Паршина, этот сервис прежде всего позволит потенциальному покупателю ознакомиться с параметрами и историей автомобиля: количеством владельцев, ограничениями судебных приставов, нахождением автомобиля в розыске, в залоге и так далее.

Уже потом на портале госуслуг можно будет сформировать электронный договор купли-продажи (ДКП). Данные о продавце, покупателе и транспортном средстве будут заполняться автоматически.

Сегодня, чтобы продать автомобиль, нужно заполнить три варианта бумажных ДКП, один из которых нужно передать в ГИБДД. Подразделения ежегодно фиксируют 3,5 миллиона регистрационных действий, связанных со сменой автовладельца. Часто они сталкиваются с неправильно заполненными и с поддельными договорами.

После многочисленных обращений граждан 27 ноября 2019 года вступило в силу постановление правительства, позволившее совершать на портале госуслуг "юридически значимые действия, в том числе сделки, путем создания электронных документов".

Управляющий директор АО "Электронный паспорт" Борис Ионов поддержал создание нового сервиса, назвав это большим шагом вперед. В то же время он настаивает на тщательной проработке системы защиты от мошенников.

"Вопрос в реализации. Ведь заключение сделки купли-продажи предполагает передачу или перевод денег за автомобиль. Этот момент должен фиксироваться в ДКП, чтобы избежать случаев мошенничества", – говорит он.

Гендиректор CarPrice Денис Долматов, считает новый сервис удобным, однако он сомневается, что он заработает в 2020 году. По его мнению, проверка автомобиля только по базам госорганов будет неполной – должны учитываться и данные, собираемые компаниями. Также, говорит эксперт, непонятно, кто будет нести ответственность при сбое в работе или при возникновении запрета на регистрацию после проведения всех действий.

Также он обратил внимание, что после проведения действий все равно нужно ехать в ГИБДД. "Значит, пока электронная регистрация снимает лишь часть проблем. И наконец, пока непонятно, насколько система будет защищена от взлома и фейковых регистраций хакерами. На мой взгляд, запуск в следующем году будет сырым, требуются доработки, будут переносы запуска, как это уже было с электронными ПТС", – заключил он.

Гендиректор сервисов "Авто.ру", "Яндекс.Недвижимость" и "Яндекс.Работа" Антон Забанных в свою очередь добавил, что даже полнота данных об авто и его владельце не может отменить личный осмотр и встречу с продавцом, что говорит о том, значит, что перенести в онлайн весь процесс сделки пока невозможно.

Ранее сообщалось, что в России изменится состав сопроводительной документации на автомобили. Добавится документ "этикетка энергоэффективности". в котором должна содержаться информация о том, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 километров движения.

Эксперты рассказали, как определить реальный пробег автомобиля. Основные способы выяснить это при покупке требуют особой внимательности и пристрастности.

Самый важный настораживающий фактор – отсутствие документов на автомобиль. Чтобы удостовериться в прозрачности намерений продавца, необходимо ознакомиться с оригиналом ПТС и сервисной книжкой с отметками о ТО. Последний документ не только покажет, что ремонтировалось и обновлялось в машине, но и укажет на пробег, отмечают эксперты.

Следующий шаг – это осмотр самого автомобиля. Сколы, трещины, царапины и, соответственно, перекрашенные места могут сигнализировать о пробеге больше 100 тысяч километров. Что касается интерьера, то потребителя должны насторожить потертый руль, ручка переключения передач, педали или же состояние кресел.

