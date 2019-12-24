Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 2020 года

С января 2020 года в России начнут действовать новые правила подготовки будущих водителей в автошколах. Согласно изменениям, им разрешат учебную езду на магистралях, а чуть позже, осенью, "площадку" и "город" объединят в единый экзамен по оценке навыков вождения. Одновременно с этим ученикам позволят аннулировать экзамен, подав жалобу на экзаменатора. Рассказываем обо всех изменениях, которые ждут начинающих водителей, и разбираемся, не станет ли сложнее получить корочку.

Экзамены по новым правилам

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права. Первые положения начнут действовать в январе 2020 года, а основные вступят в силу 1 октября. С начала года будет снят запрет на обучение вождению на магистралях (дорогах с разрешенной скоростью движения выше 60 километров в час). А обучаться на водителей автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет только с 20 лет (сейчас можно учиться с 16 лет).

В то же время нарушителям не получится вернуть себе права после лишения, если у них имеется задолженность по штрафам. Также кандидата в водители не допустят до экзамена в ГИБДД, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

С 1 октября автошколы объединят практические экзамены – "площадку" и "город" – в единый экзамен по оценке навыков вождения. В рамках нового испытания у обучающегося проверят базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка и так далее) на площадке автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой застройки. После этого, убедившись, что кандидат владеет азами вождения, экзаменатор направит его на городские улицы. Кроме того, для сдающих на права будет оглашаться список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут. Обкатать его заранее уже не получится.

Кроме того, с октября результаты испытания можно будет аннулировать, если ученик не сдал экзамены, подав жалобу на экзаменатора. При этом и сотрудников ГИБДД наделяют правом отменять положительный итог экзамена, если выяснится, что были поданы поддельные документы, например медсправка или свидетельство об окончании автошколы.

Повторные экзамены можно будет пройти не ранее чем через семь дней после неудачной попытки, но и не позже 30 дней (теория) или 60 дней (практика). Если кандидат провалит тест трижды, то следующей придется ждать не меньше месяца, но и не более трех месяцев. Подробные изменения пропишут в новом регламенте приема экзаменов (его утвердят приказом МВД) и в рекомендациях для инспекторов. На подготовку документов уйдет десять месяцев.

Нужно ли больше практики?

По словам вице-президента Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрия Клевцова, многие изменения помогут начинающим водителям лучше освоить дорожно-транспортную систему.

"У нас есть определенное требование по количеству часов вождения. Какие-то часы должны быть предусмотрены, чтобы водитель мог выехать и посмотреть, как ему ездить на автомагистрали на практике, тем более они у нас широко развиваются. Это нормальная концепция, когда водителя готовят к реальным условиям вождения. Хорошо, что этот запрет отменяют", – рассказал он Москве 24.





Дмитрий Клевцов вице-президент ФАР Автошкола должна обучать водителя управлять транспортным средством в реальных условиях, потому что он потом выезжает самостоятельно и несет ответственность и за себя, и за окружающих.

Однако решение об объединении практических экзаменов эксперт считает неоднозначным.

"Вообще отменить площадку нельзя. Молодой курсант должен обладать определенными навыками, чтобы в городе не нанести повреждения другим транспортным средствам и тем более пешеходам. Если собираются в городских условиях проводить комплексные упражнения, которые применимы на площадке, то такого не должно быть", – добавил Клевцов.



Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Что касается сроков проведения повторных экзаменов, специалист полагает: это вполне разумно и "не приведет к нарушению прав граждан". "Не должно быть такого, чтобы неподготовленный человек приходил в ГИБДД каждый день. Перед любой аттестацией молодой водитель должен к ней подготовиться", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

В свою очередь, президент "Гильдии автошкол России" Сергей Лобарев рассказал Москве 24, что представители автошкол позитивно относятся к изменениям, которые утвердили в правительстве. При этом, по словам специалиста, кандидатам в водители все же станет сложнее получить корочку, поскольку ужесточаются требования к практическому экзамену.

"Согласно существующим программам, мы выпускаем больше теоретиков, чем практиков вождения. Всего 17 процентов времени мы занимаемся вождением в реальных дорожных условиях, остальное – у школьной доски и на площадке, где часто отсутствуют и люди, и автомобили", – пояснил эксперт.





Сергей Лобарев президент "Гильдии автошкол России" Мы позитивно относимся к предложениям о скоростных магистралях. После получения водительских прав начинающие водители осваивают все эти трассы самостоятельно, возникает большое количество ДТП. Мы не можем показать водителю и научить его прогнозировать, правильно проводить обгоны, создавать безаварийное пространство вокруг автомобиля.

Также представитель автошкол считает, что "лишенцы" должны оплачивать штрафы перед тем, как получить обратно права. Однако, по его мнению, нужно давать и преференции водителям, которые годами безопасно управляют автомобилем: снижение налогов на транспортные средства, скидки на страховку.

Кроме того, по его словам, нужно менять и саму программу обучения в автошколах. "В других странах никто уже кривым стартером автомобили не заводит, не учат водителей в таком объеме устройству автомобиля, подкапотное пространство во многих автомобилях вообще опломбировано. Если мы будем выдавать теоретиков, то мы просто завалим ими экзаменационные отделения", – подчеркнул Лобарев.