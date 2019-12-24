Правила экзамена на водительские права изменятся в январе – СМИ

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Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права.

Первые положения начнут действовать в январе 2020 года, а основные вступят в силу 1 октября, пишет газета "Коммерсант".

В январе будет снят запрет на обучение вождению на магистралях. В то же время нарушителям запретят возвращать права, пока они не оплатят штрафы.

В октябре объединят ранее раздельные части экзамена – "город" и "площадку". Кроме того, тест перестанут проводить на заранее известном маршруте.

При этом результаты испытания можно будет аннулировать. Кандидата не допустят до экзамена в автоинспекции, если у автошколы не было лицензии.

Если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то следующей придется ждать не меньше месяца, но и не более трех месяцев.

Госавтоинспекция также планирует изменить теоретическую часть экзамена на водительские права, увеличив количество задач по безопасности вождения.