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Авто

18:50

В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

транспорт авто город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права на управление транспортным средством несовершеннолетним. Об этом сообщило РИА Новости.

Ключевым условием для новой нормы является прохождение обширного курса обучения. Иными словами, чтобы получить водительское до 18 лет, ученикам потребуется заниматься в многоступенчатой системе.

"Очень много суждений за и против, 17 лет ребенку, в принципе, возможно сдать на право управления экзамен. Но получить водительское удостоверение он имеет право в 18 лет. Это обсуждение продолжается. Ребятишки, конечно же, поддерживают, чтобы в 17 лет они все-таки получали право управления. Я думаю, надо поддержать ребятишек", – заявил начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

Черников посетил Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД". По его мнению, молодые люди до 14 лет могут изучать нормы в отделениях проекта "Юный инспектор движения", а после – в специализированных юношеских автошколах. Концепция развития ЮИД подразумевает, что к 2024 году в РФ будет до 41 тысячи отрядов юных инспекторов. Принимать в них будут детей от 8 до 18 лет.

Ранее в Управлении ГИБДД по Москве напомнили о допустимом уровне тонировки стекол автомобилей. С начала 2019 года за 9 месяцев сотрудники инспекции выявили более 160 тысяч машин с нарушениями.

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