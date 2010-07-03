Автовладельцам напомнили о допустимом уровне тонировки стекол

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С начала года в Москве выявили более 164 тысяч автомобилей с нарушениями норм тонировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Москве.

"За десять месяцев 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено 164 280 автомобилей с превышением норм тонировки. По всем фактам на водителей составлены административные материалы", – заявили в управлении.

Сотрудники ведомства напомнили, что они вправе потребовать от автомобилистов устранить причину нарушения безопасности дорожного движения, то есть тонировки. Отказ водителя удалить покрытие на месте наказывается требованием о прекращении противоправных действий.

Чрезмерно тонированные стекла могут стать причиной возникновения аварийной ситуации.

Правительство РФ может в ближайшее время принять постановление, на основе которого водителям разрешат предъявлять автоинспекторам полисы ОСАГО в электронном виде. Соответствующую поправку в законодательство уже разрабатывают.

