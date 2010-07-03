МАДИ попросила водителей не оставлять детей одних в машине

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Автомобилистов Москвы призвали соблюдать правила безопасности и не оставлять детей одних в машине. Особенно это касается случаев, когда транспортное средство неправильно припарковано. Об этом сообщило Агентство "Москва".

"МАДИ призывает родителей не оставлять детей одних в автомобиле даже на короткое время. Это огромный риск для жизни и здоровья ребенка. Особенно если автомобиль припаркован с нарушением ПДД, препятствует движению других машин и может создать аварийную ситуацию", – объяснили в Московской административной дорожной инспекции.

Внимание водителей обратили и на то, что ребенку может стать плохо или же он самостоятельно выйдет из машины. На большинстве современных автомобилей это можно сделать даже при внешней блокировке дверей.

В МАДИ подчеркнули, что инспектор, обнаруживший ребенка в машине, обязан вызвать наряд полиции и по необходимости скорую помощь. Потенциально в отношении родителей могут возбудить уголовное дело по статье "Оставление в опасности" (статья 125 УК РФ).

Сотрудники ГИБДД ранее призвали родителей уделять больше внимания безопасности детей на дорогах. Кроме того, взрослых призывают почаще напоминать о правилах дорожного движения.