В ГИБДД призвали родителей уделять больше внимания безопасности детей на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичная Госавтоинспекция призвала родителей уделять больше внимания безопасности детей на дорогах, а также регулярно разговаривать с ними о важности соблюдения правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД Москвы.

"ГИБДД Москвы призывает родителей изо дня в день проводить с детьми беседы по соблюдению правил дорожного движения и в целом уделять больше внимания детской безопасности на дорогах города. Также обращаемся к водителям: будьте особенно внимательны к юным пешеходам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Москва присоединилась к Всероссийскому информационному проекту по обучению детей безопасности на дорогах, который разработало МВД России совместно с министерством просвещения.

Предполагается, что школьники будут вступать в отряды "юных инспекторов движения", где дети станут знатоками правил дорожного движения. После обучения они сами будут рассказывать сверстникам о безопасном поведении на дорогах.

Пока на базе российских школ действуют 30 тысяч таких отрядов. В них состоят около 400 тысяч школьников в возрасте от 10 до 14 лет.

