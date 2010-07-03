Автомобилистам напомнили о необходимости оповещать ГИБДД о переезде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистов предупредили о необходимости своевременно оповещать ГИБДД о смене адреса места жительства. Это необходимо для внесения изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Делать это необходимо своевременно по причине того, что официальным способом оповещения о наличии штрафов является почтовое отправление. Все уведомления о штрафах и задолженностях, если таковые имеются, отправляются по тому адресу, который указан при регистрации автомобиля в ГИБДД", – говорится в сообщении.

В АМПП отметили, что если автомобилистам неудобно получать уведомления о штрафах по почте, то они могут подключить сервис "Электронные заказные письма" на сайте "Почта России". Для регистрации необходимо ввести логин и пароль портала госуслуг.

"Далее необходимо привязать к профилю свой адрес электронной почты и включить доставку электронных писем", – говорится в сообщении.

Ранее в Совете Федерации предложили давать скидки по ОСАГО водителям, соблюдающим правила дорожного движения. С помощью такой меры аккуратные водители перестанут компенсировать "недостойную езду" некоторых автомобилистов.

С октября в силу вступили поправки в законе об ОСАГО. Оформив ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, потерпевшая сторона может получить выплату до 400 тысяч рублей. Если раньше на повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга, то теперь практика повышенных выплат по европротоколу распространится и на регионы.

