Автомобилистам напомнили о необходимости оповещать ГИБДД о переезде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобилистов предупредили о необходимости своевременно оповещать ГИБДД о смене адреса места жительства. Это необходимо для внесения изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
"Делать это необходимо своевременно по причине того, что официальным способом оповещения о наличии штрафов является почтовое отправление. Все уведомления о штрафах и задолженностях, если таковые имеются, отправляются по тому адресу, который указан при регистрации автомобиля в ГИБДД", – говорится в сообщении.
В АМПП отметили, что если автомобилистам неудобно получать уведомления о штрафах по почте, то они могут подключить сервис "Электронные заказные письма" на сайте "Почта России". Для регистрации необходимо ввести логин и пароль портала госуслуг.
"Далее необходимо привязать к профилю свой адрес электронной почты и включить доставку электронных писем", – говорится в сообщении.
Ранее в Совете Федерации предложили давать скидки по ОСАГО водителям, соблюдающим правила дорожного движения. С помощью такой меры аккуратные водители перестанут компенсировать "недостойную езду" некоторых автомобилистов.
С октября в силу вступили поправки в законе об ОСАГО. Оформив ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, потерпевшая сторона может получить выплату до 400 тысяч рублей. Если раньше на повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга, то теперь практика повышенных выплат по европротоколу распространится и на регионы.
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