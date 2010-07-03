Автовладельцы стали больше тратить на штрафы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские автомобилисты стали больше тратить на штрафы за нарушения ПДД. За год средний платеж увеличился с 496 до 531 рубля, сообщает РБК.

Аналитики "Яндекса" изучили онлайн-платежи пользователей приложений "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Касса" в январе-октябре 2018 и 2019 годов. Выяснилось, что средние платежи россиян за нарушения правил дорожного движения возросли.

Больше всего на штрафы тратят Москва (582 рубля), Красноярск (579 рублей) и Самара (531 рубль). Жители Нижнего Новгорода, Омска и Волгограда платят меньше – средние штрафы составляют 453, 449 и 436 рублей соответственно. Суммы штрафов у автомобилистов в этих городах меньше, потому что они пользуются 50% скидкой в первые 20 дней после нарушения ПДД.

Исследование также показало, что владельцы авто стали тратить в среднем на 22% больше на товары для машин и услуги для водителей. Средний чек за бензин составил 819 рублей. Больше всего на топливо тратят в Омске (1204 рубля), Перми (1196) и Москве (1129). Наименьший показатель в Волгограде – 622 рубля.

Техобслуживание и ремонт автомобилей обходится российским водителям в среднем в 4270 рублей. Чек за аксессуары и запчасти для автомобилей составляет 1632 рубля. Средние траты на шиномонтаж и автомойку оцениваются в 940 рублей.

В России может появиться сервис поощрения за безопасную езду. "Умное страхование" планируется запустить в 2021 году, за аккуратное вождение водители будут получать бонусы.