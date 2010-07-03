Автомобилистам могут разрешить предъявлять ОСАГО в электронном виде

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Правительство РФ в ближайшее время может принять постановление, разрешающее водителям предъявлять сотрудникам ГИБДД полис ОСАГО в электронном виде. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Проект документа согласован и будет подписан в ближайшее время", – сказал источник агентства в одном из профильных ведомств, участвовавших в разработке постановления.
Согласно материалам проекта, водитель должен предоставлять для проверки страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.
"В случае заключения договора такого обязательного страхования в виде электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством об обязательном страховании владельцев транспортных средств, представлять его в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе", – рассказал источник агентства.
Как уточняется, проверка факта заключения договора обязательного страхования может осуществляться путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.
Ранее заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев предложил предоставлять скидки по ОСАГО водителям, соблюдающим правила дорожного движения. С такой идеей он выступил в ходе парламентских слушаний по развитию системы обязательного страхования транспортных средств.
С октября в силу вступили поправки в законе об ОСАГО. Оформив ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, потерпевшая сторона может получить выплату до 400 тысяч рублей. Если раньше на повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга, то теперь практика повышенных выплат по европротоколу распространится и на регионы.
Вице-премьер России Максим Акимов также предложил разработать систему поощрений для стимулирования водителей к аккуратной езде. Он объяснил, что идею могут реализовать с помощью сквозного мониторинга движения транспортного средства.
Штрафы за езду без ОСАГО может вырасти до 5 тысяч
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: