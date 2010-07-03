Автомобилистам могут разрешить предъявлять ОСАГО в электронном виде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правительство РФ в ближайшее время может принять постановление, разрешающее водителям предъявлять сотрудникам ГИБДД полис ОСАГО в электронном виде. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Проект документа согласован и будет подписан в ближайшее время", – сказал источник агентства в одном из профильных ведомств, участвовавших в разработке постановления.

Согласно материалам проекта, водитель должен предоставлять для проверки страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.



"В случае заключения договора такого обязательного страхования в виде электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством об обязательном страховании владельцев транспортных средств, представлять его в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе", – рассказал источник агентства.

Как уточняется, проверка факта заключения договора обязательного страхования может осуществляться путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев предложил предоставлять скидки по ОСАГО водителям, соблюдающим правила дорожного движения. С такой идеей он выступил в ходе парламентских слушаний по развитию системы обязательного страхования транспортных средств.

С октября в силу вступили поправки в законе об ОСАГО. Оформив ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, потерпевшая сторона может получить выплату до 400 тысяч рублей. Если раньше на повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга, то теперь практика повышенных выплат по европротоколу распространится и на регионы.

Вице-премьер России Максим Акимов также предложил разработать систему поощрений для стимулирования водителей к аккуратной езде. Он объяснил, что идею могут реализовать с помощью сквозного мониторинга движения транспортного средства.

